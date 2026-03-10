Германия сомневается в скором окончании войны с Ираном, о котором говорил Трамп

Канцлер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразили скептицизм относительно возможного быстрого окончания войны в Иране, которое ранее считал возможным президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как известно, 9 марта Трамп выразил уверенность в интервью CBS News в том, что война США с Ираном "практически завершена".

"Я думаю, что война практически завершена (...) У них нет флота, нет средств связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось", – сказал он.

Впрочем, в Германии относятся к таким заявлениям американского президента скептически.

"Прежде всего, мы обеспокоены тем, что, очевидно, нет общего плана относительно того, как быстро и убедительно закончить эту войну", – сказал Мерц.

А Вадефуль отметил, что США по-прежнему сосредоточены на уменьшении военного потенциала Ирана, "который представляет угрозу для его соседей, а также для Европы, таким образом, чтобы эта опасность больше не существовала".

"Эти атаки будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута или иранская сторона не продемонстрирует серьезную готовность к переговорам", – считает он.

По мнению Вадефуля, европейцы должны ждать момента, когда появится серьезная возможность начать переговоры.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

