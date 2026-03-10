Шеф Пентагону анонсував "найінтенсивніший день" ударів по Ірану

Очільник Пентагону Піт Гегсет анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.

Про це він сказав під час брифінгу в Пентагоні, цитує EuroNews, пише "Європейська правда".

Гегсет засудив "варварських дикунів" в іранському режимі, а також звинуватив Тегеран у "гонитві за ядерною бомбою".

"Сьогодні буде ще один найінтенсивніший день наших ударів по Ірану", – анонсував він.

Як відомо, Сполучені Штати заявляють, що за час збройної операції проти Ірану з 28 лютого на території Ірану завдали ударів по більш як 5000 цілей.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Одне з опитувань засвідчило, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

