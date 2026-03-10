Фон дер Ляєн вважає помилкою ЄС відмову від атомної енергетики

Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті з атомної енергії в Парижі у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Якщо в 1990 році третина електроенергії в Європі вироблялася за допомогою атомної енергії, то сьогодні ця частка становить лише близько 15%", – сказала вона.

"Я вважаю, що відмова Європи від надійного, доступного джерела енергії з низьким рівнем викидів була стратегічною помилкою", – заявила фон дер Ляєн.

Коментарі фон дер Ляєн є останніми, які описують рішення низки європейських країн, зокрема її рідної Німеччини, про поступову відмову від атомної енергії як помилку, оскільки регіон переходить до економіки з нульовими викидами і відмовляється від російського викопного палива.

Поточний конфлікт в Ірані є ще одним нагадуванням про те, наскільки європейська економіка залежить від світових енергетичних ринків, де ціни на нафту і газ стрімко зростають з початку війни.

У вівторок Європейська комісія представила стратегію, спрямовану на стимулювання впровадження в блоці так званих малих модульних реакторів – технології, яку багато хто вважає ключовою для заміни генерації на викопному паливі та задоволення потреб у електроенергії штучного інтелекту та центрів обробки даних. Атомна енергетика забезпечує чисту базову потужність, яка може підтримувати енергосистему, коли недостатньо вітрової або сонячної енергії.

Фон дер Ляєн заявила, що малі модульні реактори повинні бути введені в експлуатацію в Європі до початку 2030-х років. В рамках стратегії комісія створить гарантію в розмірі 200 млн євро для підтримки приватних інвестицій у цю технологію, а фінансові ресурси будуть надходити з системи торгівлі викидами блоку.

Німеччина вивела з експлуатації свої останні атомні електростанції в 2023 році, після рішення, прийнятого після катастрофи на Фукусімі в 2011 році тодішньою канцлеркою Ангелою Меркель. Фон дер Ляєн на той час була міністром праці та соціальних справ Німеччини. Інші країни, такі як Бельгія, вирішили продовжити термін експлуатації своїх атомних електростанцій.

На запитання про зауваження фон дер Ляєн нинішній канцлер Фрідріх Мерц відповів, що не дивно, що він особисто погоджується зі своєю колегою – християнським демократом і що він шкодує про рішення попереднього уряду про відмову від атомної енергетики.

"Це рішення є незворотним", – сказав Мерц на пресконференції в Берліні. "Зараз ми зосереджуємося на нашій енергетичній політиці. Ми маємо розширити мережі і нам потрібна транскордонна співпраця. Ми щодня працюємо над збільшенням доступних енергоресурсів, щоб ціни в Німеччині знизилися", – заявив він.

Нагадаємо, у лютому Велика Британія представила рамкову програму для прискорення розробки передових ядерних реакторів, які дозволять країні стати лідером у технології атомної енергетики.

У січні Британія та дев'ять інших європейських країн домовилися побудувати спільну енергомережу в Північному морі до 2030 року. Проєкт передбачає будівництво морських вітроелектростанцій, які будуть безпосередньо підключені до декількох країн за допомогою підводних кабелів високої напруги.