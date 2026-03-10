Фон дер Ляйен считает ошибкой ЕС отказ от атомной энергетики
Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергии в Париже во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
"Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе производилась с помощью атомной энергии, то сегодня эта доля составляет лишь около 15%", – сказала она.
"Я считаю, что отказ Европы от надежного, доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой", – заявила фон дер Ляйен.
Комментарии фон дер Ляйен являются последними, которые описывают решение ряда европейских стран, в частности ее родной Германии, о постепенном отказе от атомной энергии как ошибку, поскольку регион переходит к экономике с нулевыми выбросами и отказывается от российского ископаемого топлива.
Текущий конфликт в Иране служит еще одним напоминанием о том, насколько европейская экономика зависит от мировых энергетических рынков, где цены на нефть и газ стремительно растут с начала войны.
Во вторник Европейская комиссия представила стратегию, направленную на стимулирование внедрения в блоке так называемых малых модульных реакторов – технологии, которую многие считают ключевой для замены генерации на ископаемом топливе и удовлетворения потребностей в электроэнергии искусственного интеллекта и центров обработки данных. Атомная энергетика обеспечивает чистую базовую мощность, которая может поддерживать энергосистему, когда недостаточно ветровой или солнечной энергии.
Фон дер Ляйен заявила, что малые модульные реакторы должны быть введены в эксплуатацию в Европе к началу 2030-х годов. В рамках стратегии комиссия создаст гарантию в размере 200 млн евро для поддержки частных инвестиций в эту технологию, а финансовые ресурсы будут поступать из системы торговли выбросами блока.
Германия вывела из эксплуатации свои последние атомные электростанции в 2023 году, после решения, принятого после катастрофы на Фукусиме в 2011 году тогдашним канцлером Ангелой Меркель. Фон дер Ляйен в то время была министром труда и социальных дел Германии. Другие страны, такие как Бельгия, решили продлить срок эксплуатации своих атомных электростанций.
На вопрос о замечании фон дер Ляйен нынешний канцлер Фридрих Мерц ответил, что неудивительно, что он лично соглашается со своей коллегой – христианским демократом и что он сожалеет о решении предыдущего правительства об отказе от атомной энергетики.
"Это решение необратимо", – сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. "Сейчас мы сосредотачиваемся на нашей энергетической политике. Мы должны расширить сети и нам нужно трансграничное сотрудничество. Мы ежедневно работаем над увеличением доступных энергоресурсов, чтобы цены в Германии снизились", – заявил он.
Напомним, в феврале Великобритания представила рамочную программу для ускорения разработки передовых ядерных реакторов, которые позволят стране стать лидером в технологии атомной энергетики.
В январе Великобритания и девять других европейских стран договорились построить совместную энергосеть в Северном море до 2030 года. Проект предусматривает строительство морских ветроэлектростанций, которые будут напрямую подключены к нескольким странам с помощью подводных кабелей высокого напряжения.