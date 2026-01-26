10 країн домовились побудувати вітроенергетичну мережу на 100 ГВт у Північному морі

Велика Британія та дев'ять інших європейських країн домовилися прискорити розгортання морських вітрових електростанцій у 2030-х роках і побудувати енергомережу в Північному морі в рамках історичної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Країни побудують морські вітроелектростанції, які будуть безпосередньо підключені до декількох країн за допомогою підводних кабелів високої напруги. За планами, вони повинні забезпечити 100 ГВт морської вітрової енергії, що достатньо для забезпечення електроенергією 143 млн домогосподарств.

Це зобов'язання викладено в "Гамбурзькій декларації", підписаній у понеділок міністрами енергетики Великої Британії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

Цей пакт укладено менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо поступового припинення видобутку нафти і газу в Північному морі та висловив незадоволення європейською вітроенергетикою.

Згідно з угодою, уряди обіцяють спільно будувати 5 ГВт морських вітрових електростанцій щороку в період з 2031 по 2040 рік, сприяючи інвестиціям приватного сектора. У відповідь понад 100 компаній підписали галузеву декларацію, в якій обіцяють знизити витрати та створити 91 тисячу робочих місць.

Президент США заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: "По всій Європі стоять вітряки. Вітряки стоять всюди, і вони приносять збитки. Я помітив, що чим більше вітряків у країні, тим більше грошей вона втрачає і тим гірше їй живеться".

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що темами обговорення в Гамбурзі будуть морська безпека, а також "спільний економічний успіх на Півночі".

Спільною метою є зробити Північне море "найбільшим у світі резервуаром чистої енергії", яке Мерц назвав "вирішально важливим для сильної, безпечної та незалежної Європи".

Окрім того, лідери мали обговорити заяви президента США про те, що він сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.