Британія запускає програму для розробки передових ядерних реакторів

Велика Британія представила рамкову програму для прискорення розробки передових ядерних реакторів, які дозволять країні стати лідером у технології атомної енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters.

Британський уряд заявив, що атомні електростанції відіграватимуть важливу роль у досягненні Британією своїх кліматичних цілей та створенні нових робочих місць.

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у вересні минулого року кілька американських компаній оголосили про плани будівництва передових ядерних проєктів у країні.

Згідно з новою рамковою програмою, уряд Британії створить портфель проєктів, що відповідають критеріям готовності, пропонуючи розробникам спрощений шлях планування та регулювання.

Проєкти щодо розробки реакторів мають бути профінансовані приватними компаніями, зазначили в уряді. Водночас розробники можуть звернутися за інвестиціями до Британського фонду національного добробуту, який був створений у 2024 році для стимулювання економічного зростання країни.

Нагадаємо, у січні Британія та дев'ять інших європейських країн домовилися побудувати спільну енергомережу в Північному морі до 2030 року. Проєкт передбачає будівництво морських вітроелектростанцій, які будуть безпосередньо підключені до декількох країн за допомогою підводних кабелів високої напруги.

