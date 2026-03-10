Більшість поляків негативно оцінюють критичного до України кандидата "ПіС" у прем'єри

Понад половина поляків негативно оцінили вибір Пшемислава Чарнека кандидатом у прем’єр-міністри від опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") на наступних парламентських виборах у Польщі.

Про це свідчить опитування United Surveys для Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, понад половина поляків, а саме 58,3%, негативно оцінюють вибір Чарнека на посаду прем'єра. 41% респондентів оцінили його кандидатуру "однозначно погано", а 17,3% – "скоріше погано".

Позитивну думку про вибір Чарнека мають загалом 23,7% респондентів: "однозначно добре" оцінюють його 10,6%, а "скоріше добре" – 13,1%. Нейтральне ставлення до цієї кандидатури мають 18% опитаних.

Найбільший опір кандидатурі Чарнека висловлюють виборці керівної коаліції. Серед них 90% оцінюють цей вибір негативно (71% – однозначно погано), а лише 4% – позитивно.

У неділю лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський оголосив, що кандидатом на посаду прем'єр-міністра від "ПіС" на найближчих парламентських виборах буде Пшемислав Чарнек.

У середовищі "ПіС" Пшемислав Чарнек є одним із найбільш критичних до України політиків. Зокрема, він неодноразово заявляв, що інтеграція України до європейських і євроатлантичних структур має бути пов’язана з вирішенням історичних суперечок між двома країнами.

Крім того, він робив заяви, в яких відводив Україні і Білорусі лише роль своєрідного "буфера" між Польщею та Росією.

Парламентські вибори у Польщі пройдуть восени 2027 року.

Ким є Пшемислав Чарнек, читайте у статті: Консерватор та критик України: що відомо про кандидата в прем'єри Польщі від "ПіС".