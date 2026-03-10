Большинство поляков негативно оценивают критичного к Украине кандидата "ПиС" в премьеры

Более половины поляков негативно оценили выбор Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры от оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") на следующих парламентских выборах в Польше.

Об этом свидетельствует опрос United Surveys для Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, более половины поляков, а именно 58,3%, негативно оценивают выбор Чарнека на должность премьера. 41% респондентов оценили его кандидатуру "однозначно плохо", а 17,3% – "скорее плохо".

Положительное мнение о выборе Чарнека имеют в целом 23,7% респондентов: "однозначно хорошо" оценивают его 10,6%, а "скорее хорошо" – 13,1%. Нейтральное отношение к этой кандидатуре имеют 18% опрошенных.

Наибольшее сопротивление кандидатуре Чарнека выражают избиратели правящей коалиции. Среди них 90% оценивают этот выбор негативно (71% – однозначно плохо), а лишь 4% – положительно.

В воскресенье лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил, что кандидатом на должность премьер-министра от "ПиС" на ближайших парламентских выборах будет Пшемыслав Чарнек.

В "ПиС" Пшемыслав Чарнек является одним из самых критичных к Украине политиков. В частности, он неоднократно заявлял, что интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры должна быть связана с решением исторических споров между двумя странами.

Кроме того, он делал заявления, в которых отводил Украине и Беларуси лишь роль своеобразного "буфера" между Польшей и Россией.

Парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2027 года.

Кем является Пшемыслав Чарнек, читайте в статье: Консерватор и критик Украины: что известно о кандидате в премьеры Польши от "ПиС".