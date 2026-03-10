Мерц: Кремль сподівається на можливості в Україні завдяки війні на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про наслідки конфлікту на Близькому Сході для війни в Україні та підтвердив необхідність підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми знаємо, що Кремль уважно стежить за тим, де війна з Іраном відкриває можливості", – сказав Мерц під час візиту чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша до канцелярії.

"Ми не повинні розглядати драматичні події навколо Ірану ізольовано. Вони нерозривно пов'язані з загарбницькою війною Росії проти України", – заявив канцлер.

Тому підтримка України не повинна коливатися, особливо зараз, сказав Мерц.

"Поки інші партнери виводять свої сили зі східного та північного флангів НАТО, ми залишаємося на місці", – наголосив він.

Це "розподіл тягаря" є надзвичайно важливим, "інакше ми даємо Москві можливість послабити Україну та Європу", зазначив канцлер.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта раніше заявив, що єдиним переможцем у війні на Близькому Сході наразі є Росія, оскільки ціни на енергоносії стрімко зростають, а увага до війни проти України згасає.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну з Іраном.