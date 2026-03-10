Мерц: Кремль надеется на возможности в Украине благодаря войне на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для войны в Украине и подтвердил необходимость поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы знаем, что Кремль внимательно следит за тем, где война с Ираном открывает возможности", – сказал Мерц во время визита чешского премьер-министра Андрея Бабиша в канцелярию.

"Мы не должны рассматривать драматические события вокруг Ирана изолированно. Они неразрывно связаны с захватнической войной России против Украины", – заявил канцлер.

Поэтому поддержка Украины не должна колебаться, особенно сейчас, сказал Мерц.

"Пока другие партнеры выводят свои силы с восточного и северного флангов НАТО, мы остаемся на месте", – подчеркнул он.

Это "распределение бремени" является чрезвычайно важным, "иначе мы даем Москве возможность ослабить Украину и Европу", отметил канцлер.

Президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявил, что единственным победителем в войне на Ближнем Востоке сейчас является Россия, поскольку цены на энергоносители стремительно растут, а внимание к войне против Украины угасает.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет призвал Россию не вмешиваться в войну с Ираном.