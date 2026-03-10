Кошта: єдиним переможцем війни на Близькому Сході є Росія

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що єдиним переможцем у війні на Близькому Сході наразі є Росія, оскільки ціни на енергоносії стрімко зростають, а увага до війни проти України згасає.

Про це він сказав у вівторок, 10 березня, під час конференції послів ЄС, його заяву цитує "Європейська правда".

Кошта заявив, що війна на Близькому Сході викликає надзвичайне занепокоєння. Він наголосив, що Європейський Союз закликає всі сторони проявити "максимальну стриманість" і повернутися за стіл переговорів.

"Наразі в цій війні є лише один переможець – Росія. Вона постійно підриває позиції України, нехтуючи міжнародним правом. Зі зростанням цін на енергоносії вона отримує нові ресурси для фінансування війни проти України. Вона отримує вигоду від відволікання військових ресурсів, які інакше могли б бути направлені на підтримку України", – наголосив президент Євроради.

Він також додав, РФ виграє від зменшення уваги до українського фронту, "оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 березня заявив, що Україна мала розмову із США щодо потенційної зміни місця і термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 березня заявив про очікування прогресу у мирних переговорах у найближчі тижні.

Втім, 9 березня Зеленський повідомив про відтермінування за пропозицією американської сторони тристоронньої зустрічі з РФ і США, яка планувалась цього тижня.