Глава Пентагону застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну з Іраном.

Про це він сказав на пресконференції у Пентагоні, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Його коментар пролунав після запитання про телефонну розмову президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним напередодні.

Гегсет описав розмову як "сильний дзвінок", який, як він сподівається, підтвердив "можливість певного миру" у війні Росії з Україною.

Він сказав, що дзвінок також підтвердив "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту (з Іраном), вони не повинні втручатися".

Раніше джерела повідомили, що Росія допомагає Ірану у війні, надаючи розвіддані про військові цілі США.

Гегсет раніше заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Нагадаємо, у дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.