Зеленський: тристоронні переговори з РФ і США перенесені на наступний тиждень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Глава держави повідомив, що переговори планувались провести "у вівторок-середу" в Туреччині, однак були перенесені з ініціативи американської сторони через війну на Близькому Сході.

"Ми готові були їхати в Туреччину. Перенесли цю зустріч. Саме американська сторона відтермінувала, сказала: "Давайте на наступному тижні". Ця це інформація, яка є на сьогодні", – зазначив Зеленський.

Проте він додав, що розмови з американською стороною відбуваються щодня, тому "подивимось, яка буде наступна дата".

Раніше Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

9 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори з РФ і США перенесені.