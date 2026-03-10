Зеленский: трехсторонние переговоры с РФ и США перенесены на следующую неделю

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициативе американской стороны трехсторонние переговоры с РФ и США пока перенесены на следующую неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Глава государства сообщил, что переговоры планировалось провести "во вторник-среду" в Турции, однако они были перенесены по инициативе американской стороны из-за войны на Ближнем Востоке.

"Мы были готовы ехать в Турцию. Перенесли эту встречу. Именно американская сторона отложила, сказала: "Давайте на следующей неделе". Это информация, которая есть на сегодня", – отметил Зеленский.

Однако он добавил, что разговоры с американской стороной происходят ежедневно, поэтому "посмотрим, какая будет следующая дата".

Ранее Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

9 марта Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с РФ и США перенесены.