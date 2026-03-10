Президент Володимир Зеленський під час розмови із його турецьким колегою Реджепом Ердоганом щодо ситуації навколо Ірану заявив, що Україна готова поділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни.

Про це він повідомив ввечері 10 березня у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що попри те, що Україна готова ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя – країна потребує посилення і своєї ППО.

"Ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів", – наголосив він.

За словами Зеленського, Ердоган зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

Як писала "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після початку американської операції проти Ірану заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників на Близькому Сході.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.