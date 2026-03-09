Зеленський: тристороння зустріч з РФ і США відкладається за пропозицією американців

Президент Володимир Зеленський повідомив про відтермінування за пропозицією американської сторони тристоронньої зустрічі з РФ і США, яка планувалась цього тижня.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Президент у понеділок провів нараду з переговорною командою України.

"Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається", – заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

Президент доручив переговорній команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, "по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України".

"Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу. Цього точно не можна допускати", – наголосив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський 5 березня заявив, що Україна мала розмову із США щодо потенційної зміни місця і термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 березня заявив про очікування прогресу у мирних переговорах у найближчі тижні.