Зеленський вважає необхідним на переговорах з РФ і США домовлятися про зустріч лідерів
Президент Володимир Зеленський назвав основні теми тристоронніх переговорів з РФ і США, які очікуються наступного тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів.
Він повторив, що зустріч очікується наступного тижня в Швейцарії або Туреччині.
Також Зеленський назвав теми зустрічі.
"Головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, особливо все що стосується тематики територій... я не бачу, що без рівня лідерів буде результат", – сказав він.
Раніше Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.
9 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори з РФ і США перенесені.