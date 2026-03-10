Укр Рус Eng

Зеленський вважає необхідним на переговорах з РФ і США домовлятися про зустріч лідерів

Новини — Вівторок, 10 березня 2026, 18:12 — Іванна Костіна

Президент Володимир Зеленський назвав основні теми тристоронніх переговорів з РФ і США, які очікуються наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів. 

Він повторив, що зустріч очікується наступного тижня в Швейцарії або Туреччині.

Також Зеленський назвав теми зустрічі.

"Головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, особливо все що стосується тематики територій...  я не бачу, що без рівня лідерів буде результат", – сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. 

9 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори з РФ і США перенесені. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Мирні переговори
Реклама: