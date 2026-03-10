Зеленський вважає необхідним на переговорах з РФ і США домовлятися про зустріч лідерів

Президент Володимир Зеленський назвав основні теми тристоронніх переговорів з РФ і США, які очікуються наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Він повторив, що зустріч очікується наступного тижня в Швейцарії або Туреччині.

Також Зеленський назвав теми зустрічі.

"Головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, особливо все що стосується тематики територій... я не бачу, що без рівня лідерів буде результат", – сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

9 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори з РФ і США перенесені.