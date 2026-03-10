Зеленский считает необходимым на переговорах с РФ и США договариваться о встрече лидеров

Президент Владимир Зеленский назвал основные темы трехсторонних переговоров с РФ и США, которые ожидаются на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Он повторил, что встреча ожидается на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

Также Зеленский назвал темы встречи.

"Главная тема – договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров. Потому что дальше по этому плану, особенно все что касается тематики территорий... я не вижу, что без уровня лидеров будет результат", – сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

9 марта Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с РФ и США перенесены.