Навроцкий подал в парламент проект-конкурент идеи ЕС по перевооружению

Президент Польши Кароль Навроцкий еще не решил, наложить ли вето на планы использования почти 44 миллиардов евро кредитов ЕС для перевооружения, вместо этого он подал свой проект закона, который является альтернативой идее ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP.

Этот шаг был сделан после того, как президент встретился с премьер-министром Дональдом Туском во вторник, чтобы обсудить будущее участия Варшавы в инициативе ЕС SAFE.

Навроцкий должен до 20 марта решить, подписывать или отклонять поддержанный правительством законопроект об участии в программе ЕС. Но, представив собственный законопроект, президент стремится дать парламенту возможность одобрить внутреннюю альтернативу – под названием "Польский SAFE 0%" – которая не предусматривает долгосрочных заимствований в ЕС.

SAFE – это кредитная линия на сумму 150 млрд евро, запущенная в 2025 году, которая позволяет государствам-членам занимать средства под низкий процент у Европейской комиссии для финансирования инвестиций в оборону, военную модернизацию и совместные закупки.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией Туска.

По окончании встречи между Туском и Навроцким глава администрации президента Збигнев Богуцкий подтвердил, что в парламент был подан проект закона о создании фонда для реализации конкурирующей схемы Навроцкого.

Богуцкий заявил, что это предложение позволит привлечь около 200 млрд злотых (46 млрд евро) для вооруженных сил в течение следующих четырех-пяти лет без использования валютных резервов национального банка.

Богуцкий отметил, что это предполагает "ответственное управление" резервами центрального банка, сохраняя их в неизменном состоянии, и подчеркнул, что эти средства будут строго предназначены для оборонных расходов и не могут быть использованы для покрытия бюджетного дефицита или финансирования других правительственных программ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 10 марта обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом срочно подписать законопроект, который позволит стране принять участие в программе ЕС по перевооружению SAFE.

