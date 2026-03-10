Сікорський закликав Навроцького схвалити план переозброєння Польщі: у нас мало часу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом терміново підписати законопроєкт, який дозволить країні взяти участь у програмі ЄС з переозброєння SAFE.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський заявив в інтерв’ю радіостанції TOK FM, оприлюдненому на його сторінці в X.

За програмою SAFE, запропонованою Єврокомісією, Польща може позичити 43,7 млрд євро – найбільшу суму серед всіх країн-членів ЄС – на власні проєкти з переозброєння.

Законопроєкт, який уможливлює участь країни в програмі, був схвалений обома палатами польського парламенту й очікує підпису президента.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента щодо SAFE, закликавши його терміново схвалити ініціативу, зважаючи на "стислі терміни".

"Ми просимо президента підписати цей законопроєкт якомога швидше, бо терміни та ситуація справді стислі. Путін на межі колапсу. Нам потрібно підписати контракти до кінця травня, а до 2030 року зміцнити промисловість і закупити обладнання. Так, це дуже терміново", – сказав Сікорський.

На запитання журналістки, що уряд робитиме у разі ветування президентом законопроєкту, міністр припустив, що Польщі доведеться залучати резервні кошти на переозброєння.

"Ми витратимо ці кошти виключно через Фонд підтримки збройних сил, і тоді не буде грошей на військову мобільність, тобто на дорожню інфраструктуру. Не буде грошей на Прикордонну службу, а партія "ПіС" ("Право і справедливість". – Ред.) нібито піклується про безпеку кордонів Польщі. Не вистачить і на поліцію та Службу державної охорони", – пояснив він.

Заява Сікорського прозвучала перед запланованою зустріччю Навроцького з прем’єр-міністром Дональдом Туском.Очікується, що вони обговорять пропозицію президента під назвою "SAFE 0%", яку Навроцький називає альтернативою програмі ЄС.

Нагадаємо, в опозиційній партії "Право і справедливість" раніше закликали президента Кароля Навроцького продовжувати ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватися від Брюсселя.

Читайте детальніше у матеріалі "Європейської правди": Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.