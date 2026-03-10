Греція розгляне можливість використання атомної енергетики

Греція розгляне можливість додавання атомної енергії до свого існуючого енергетичного балансу.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Настав час для моєї країни вивчити, чи може атомна енергетика, а саме малі модульні реактори, відігравати роль у грецькій енергетичній системі", – сказав він у промові на Саміті з ядерної енергетики, що відбувся в Парижі, додавши, що уряд створить міністерський комітет високого рівня для надання "остаточної рекомендації" з цього питання.

"Це позиція, що ґрунтується на здоровому глузді. Атомна енергетика швидко змінюється, відбуваються стрімкі технологічні досягнення. Відбуваються величезні інновації. І ми знаємо, що наша потреба в електроенергії буде тільки зростати. Тому, незалежно від того, наскільки ми розширимо використання відновлюваних джерел енергії, нам буде потрібна довгострокова передбачувана базова потужність. І жодна технологія не може зрівнятися з тим, що може запропонувати нам ядерна енергетика", – заявив він.

Міцотакіс визнав, що будь-який план розвитку ядерної енергетики в Греції, ймовірно, зіткнеться з негативною реакцією. "Ми знаємо, що атомна енергетика ставить перед нами виклики. Громадська думка в Греції, як і в інших країнах, все ще розділена. Але я вважаю, що нам потрібно вести чесний, вдумливий, неідеологічний діалог", – сказав він.

Грецький прем'єр назвав рішення Європи за останні роки відмовитися від атомної енергетики "однією з найбільших стратегічних помилок" і "автоголом".

Він зазначив, що за два десятиліття виробництво ядерної енергії в ЄС скоротилося на 276 терават-годин (ТВт-год), тоді як у 2023 році загальне виробництво сонячної енергії в Європейському Союзі становило 254 ТВт-год. "Отже, всі сонячні панелі, які ми встановили в ЄС за останні 20 років, навіть не компенсували втрату ядерної [енергії]", – сказав він.

"Але ситуація змінюється, ядерна енергетика явно повертається. Країни, що мають атомну енергетику і хочуть побудувати більше реакторів, та країни, що відмовилися від атомної енергетики, переглядають свою позицію. І це позитивна зміна", – зазначив прем'єр

Міцотакіс також закликав до розвитку ядерної енергетики в морському секторі. "Це тема, яка дуже важлива для Греції", – сказав він. "Це перевірена технологія, яка вже десятиліттями використовується у військовій сфері та інших нішевих галузях. На даний момент ми не маємо надійного рішення для декарбонізації судноплавства. Ядерна енергетика також повинна бути частиною цієї дискусії", – зазначив Міцотакіс.

Він сказав, що це тема, яку Греція планує окремо обговорити, щоб визначити, чи може ядерна енергетика відігравати роль в енергетичній системі країни.

"Це важливий день для Греції, ми пишемо нову сторінку. Будь ласка, вважайте Грецію другом ядерної енергетики. Чи відіграватиме ядерна енергетика роль у Греції, ще невідомо, але в час великих геополітичних потрясінь усі варіанти повинні бути на столі, і наше завдання – знову зробити ядерну енергетику частиною рішення".

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.

У лютому Велика Британія представила рамкову програму для прискорення розробки передових ядерних реакторів, які дозволять країні стати лідером у технології атомної енергетики.