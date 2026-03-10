Греция рассмотрит возможность использования атомной энергетики

Греция рассмотрит возможность добавления атомной энергии к своему существующему энергетическому балансу.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Пришло время для моей страны изучить, может ли атомная энергетика, а именно малые модульные реакторы, играть роль в греческой энергетической системе", – сказал он в речи на Саммите по ядерной энергетике, который состоялся в Париже, добавив, что правительство создаст министерский комитет высокого уровня для предоставления "окончательной рекомендации" по этому вопросу.

"Это позиция, основанная на здравом смысле. Атомная энергетика быстро меняется, происходят стремительные технологические достижения. Происходят огромные инновации. И мы знаем, что наша потребность в электроэнергии будет только расти. Поэтому, независимо от того, насколько мы расширим использование возобновляемых источников энергии, нам потребуется долгосрочная предсказуемая базовая мощность. И ни одна технология не может сравниться с тем, что может предложить нам ядерная энергетика", – заявил он.

Мицотакис признал, что любой план развития ядерной энергетики в Греции, вероятно, столкнется с негативной реакцией. "Мы знаем, что атомная энергетика ставит перед нами вызовы. Общественное мнение в Греции, как и в других странах, все еще разделено. Но я считаю, что нам нужно вести честный, вдумчивый, неидеологический диалог", – сказал он.

Греческий премьер назвал решение Европы за последние годы отказаться от атомной энергетики "одной из самых больших стратегических ошибок" и "автоголом".

Он отметил, что за два десятилетия производство ядерной энергии в ЕС сократилось на 276 тераватт-часов (ТВт-ч), тогда как в 2023 году общее производство солнечной энергии в Европейском Союзе составило 254 ТВт-ч. "Таким образом, все солнечные панели, которые мы установили в ЕС за последние 20 лет, даже не компенсировали потерю ядерной [энергии]", – сказал он.

"Но ситуация меняется, ядерная энергетика явно возвращается. Страны, имеющие атомную энергетику и хотят построить больше реакторов, и страны, отказавшиеся от атомной энергетики, пересматривают свою позицию. И это положительное изменение", – отметил премьер.

Мицотакис также призвал к развитию ядерной энергетики в морском секторе. "Это тема, которая очень важна для Греции", – сказал он. "Это проверенная технология, которая уже десятилетиями используется в военной сфере и других нишевых отраслях. На данный момент мы не имеем надежного решения для декарбонизации судоходства. Ядерная энергетика также должна быть частью этой дискуссии", – отметил Мицотакис.

Он сказал, что это тема, которую Греция планирует отдельно обсудить, чтобы определить, может ли ядерная энергетика играть роль в энергетической системе страны.

"Это важный день для Греции, мы пишем новую страницу. Пожалуйста, считайте Грецию другом ядерной энергетики. Будет ли ядерная энергетика играть роль в Греции, еще неизвестно, но во время больших геополитических потрясений все варианты должны быть на столе, и наша задача – снова сделать ядерную энергетику частью решения".

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.

В феврале Великобритания представила рамочную программу для ускорения разработки передовых ядерных реакторов, которые позволят стране стать лидером в технологии атомной энергетики.