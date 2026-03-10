Укр Рус Eng

Офіцера берегової охорони Греції посадили на 24,5 роки за контрабанду мігрантів

Новини — Вівторок, 10 березня 2026, 20:57 — Іванна Костіна

Суд на південно-східному грецькому острові Родос засудив офіцера берегової охорони за контрабанду мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Суд призначив офіцеру покарання у вигляді 24,5 років тюремного ув'язнення.

43-річний чоловік також був оштрафований на 27 000 євро.

Він був заарештований у 2021 році за підозрою у співпраці з іншими особами з метою контрабанди мігрантів з сусіднього турецького узбережжя на Родос. Обвинувачений заперечував будь-які правопорушення.

Суд Родосу також засудив 43-річного іноземця за ту саму справу і призначив йому покарання у вигляді 23 років тюремного ув'язнення та штрафу в розмірі 27 000 євро.

Обидва чоловіки відбудуть максимальний термін ув'язнення, який становить 20 років.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
Реклама: