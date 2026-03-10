Офіцера берегової охорони Греції посадили на 24,5 роки за контрабанду мігрантів

Суд на південно-східному грецькому острові Родос засудив офіцера берегової охорони за контрабанду мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Суд призначив офіцеру покарання у вигляді 24,5 років тюремного ув'язнення.

43-річний чоловік також був оштрафований на 27 000 євро.

Він був заарештований у 2021 році за підозрою у співпраці з іншими особами з метою контрабанди мігрантів з сусіднього турецького узбережжя на Родос. Обвинувачений заперечував будь-які правопорушення.

Суд Родосу також засудив 43-річного іноземця за ту саму справу і призначив йому покарання у вигляді 23 років тюремного ув'язнення та штрафу в розмірі 27 000 євро.

Обидва чоловіки відбудуть максимальний термін ув'язнення, який становить 20 років.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.