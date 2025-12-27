Біля узбережжя Греції за добу врятували 460 мігрантів

Грецька Берегова охорона протягом пʼятниці врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пізно в п'ятницю ввечері Берегова охорона Греції врятувала 70 мігрантів біля узбережжя Криту. Мігрантів знайшли на борту двох надувних човнів у морі.

За даними грецької Берегової охорони, у першому інциденті було задіяно 40 мігрантів, а в другому – 30, серед яких, за повідомленнями, були жінки та діти.

Перед тим у п'ятницю врятували 360 мігрантів з рибальського човна і близько 30 інших з надувного човна біля узбережжя Гавдоса.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.