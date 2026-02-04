Біля грецького острова Хіос затонув човен з мігрантами: 15 людей загинули

Неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого є загиблі мігранти.

Про це пише Reuters із посиланням на дані берегової охорони Греції, передає "Європейська правда".

Інцидент стався пізно ввечері 3 лютого, від зіткнення загинули 15 мігрантів. Це одна з найгірших корабельних аварій в Греції за останні роки.

Зіткнення сталося після того, як човен з мігрантами, що плив до Хіосу з вимкненими навігаційними вогнями, проігнорував сигнали патрульного судна берегової охорони та змінив курс.

Представники берегової охорони заявили, що восьмиметровий човен був перевантажений, на борту перебувало щонайменше 39 пасажирів.

Через сильний удар човен з мігрантами перекинувся і затонув, в результаті чого всі пасажири на борту впали в море за кілька миль від узбережжя Туреччини.

За даними берегової охорони, вдалося врятувати 25 мігрантів, серед яких було семеро жінок, семеро чоловіків і 11 неповнолітніх.

Мігранти, переважно афганці, але серед них був і один марокканець, були доставлені до лікарні.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя, – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.