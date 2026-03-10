Офицера береговой охраны Греции посадили на 24,5 года за контрабанду мигрантов

Суд на юго-восточном греческом острове Родос осудил офицера береговой охраны за контрабанду мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Суд назначил офицеру наказание в виде 24,5 лет тюремного заключения.

43-летний мужчина также был оштрафован на 27 000 евро.

Он был арестован в 2021 году по подозрению в сотрудничестве с другими лицами с целью контрабанды мигрантов с соседнего турецкого побережья на Родос. Обвиняемый отрицал любые правонарушения.

Суд Родоса также осудил 43-летнего иностранца за то же дело и назначил ему наказание в виде 23 лет тюремного заключения и штрафа в размере 27 000 евро.

Оба мужчины отбудут максимальный срок заключения, который составляет 20 лет.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек с Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем отправиться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, которые прибывают преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

Напомним, в начале февраля неподалеку греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.