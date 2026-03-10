"Не крадіть цю книгу": у Британії тисячі письменників повстали проти розробників ШІ

У Британії близько 10 тисяч авторів, серед яких лауреати престижних премій та автори світових бестселерів, об'єдналися для незвичної акції протесту проти використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту без дозволу та компенсацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Книга під назвою "Don’t Steal This Book" ("Не крадіть цю книгу") не містить жодного тексту, окрім списку імен авторів, які долучилися до ініціативи.

Примірники видання розповсюджують серед відвідувачів Лондонського книжкового ярмарку, що розпочався у вівторок.

Організатор акції, композитор та активіст за авторські права Ед Ньютон-Рекс, заявив, що індустрія ШІ побудована на "вкраденій роботі".

"Це не злочин без жертв. Генеративний ШІ конкурує з людьми, на чиїх роботах він навчався, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських креативників і відмовитися легалізувати крадіжку творчості ШІ-компаніями", – наголосив він.

На звороті обкладинки книги розміщено прямий заклик до влади: "Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній, що займаються ШІ".

Акція відбулася за тиждень до того, як британський уряд має оприлюднити оцінку економічних наслідків запропонованих змін у законодавстві про авторське право.

До 18 березня міністри повинні надати звіт про вплив реформи, а також оновити інформацію щодо консультацій стосовно правового регулювання галузі.

Наразі серед представників творчих професій зростає обурення через те, що технологічні гіганти використовують їхні інтелектуальні здобутки для тренування мовних моделей без жодних юридичних чи фінансових домовленостей.

