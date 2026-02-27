У Єврокомісії подумають, як впровадити в роботу ШІ

Єврокомісар з питань державного управління Пьотр Серафін отримав завдання провести "масштабний перегляд", спрямований на модернізацію роботи служб Єврокомісії, що може призвести до кардинальних змін у бюрократичній системі.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Перегляд, який проведе Серафін, включає 15 напрямків роботи, один з яких присвячений інноваціям та штучному інтелекту.

Речниця Єврокомісії Ізабель Отеро Бардерас повідомила виданню, що мета процесу полягає у "впровадженні інновацій та позиціонуванні штучного інтелекту як ключового чинника модернізації нашої роботи".

"На цьому етапі ми не можемо передбачити рекомендації робочих напрямків", – сказала вона, додавши, що комісія "повинна скористатися можливостями, які може надати штучний інтелект", зокрема для підвищення ефективності.

Нагадаємо, Німеччина прагне залучити ШІ в боротьбі з організованою злочинністю.

А ось Європейський парламент відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через проблеми з кібербезпекою та захистом даних.