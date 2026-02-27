Укр Рус Eng

У Єврокомісії подумають, як впровадити в роботу ШІ

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 09:15 — Христина Бондарєва

Єврокомісар з питань державного управління Пьотр Серафін отримав завдання провести "масштабний перегляд", спрямований на модернізацію роботи служб Єврокомісії, що може призвести до кардинальних змін у бюрократичній системі.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Перегляд, який проведе Серафін, включає 15 напрямків роботи, один з яких присвячений інноваціям та штучному інтелекту. 

Речниця Єврокомісії Ізабель Отеро Бардерас повідомила виданню, що мета процесу полягає у "впровадженні інновацій та позиціонуванні штучного інтелекту як ключового чинника модернізації нашої роботи".

"На цьому етапі ми не можемо передбачити рекомендації робочих напрямків", – сказала вона, додавши, що комісія "повинна скористатися можливостями, які може надати штучний інтелект", зокрема для підвищення ефективності.

Нагадаємо, Німеччина прагне залучити ШІ в боротьбі з організованою злочинністю. 

А ось Європейський парламент відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через проблеми з кібербезпекою та захистом даних.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вакцини
Реклама: