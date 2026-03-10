"Не воруйте эту книгу": в Британии тысячи писателей восстали против разработчиков ИИ

В Британии около 10 тысяч авторов, среди которых лауреаты престижных премий и авторы мировых бестселлеров, объединились для необычной акции протеста против использования их произведений для обучения искусственного интеллекта без разрешения и компенсаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Книга под названием "Don't Steal This Book" ("Не воруйте эту книгу") не содержит никакого текста, кроме списка имен авторов, которые присоединились к инициативе.

Экземпляры издания распространяют среди посетителей Лондонской книжной ярмарки, которая началась во вторник.

Организатор акции, композитор и активист за авторские права Эд Ньютон-Рекс, заявил, что индустрия ИИ построена на "украденной работе".

"Это не преступление без жертв. Генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он учился, лишая их средств к существованию. Правительство должно защитить британских креативщиков и отказаться легализовать кражу творчества ИИ-компаниями", – подчеркнул он.

На обратной стороне обложки книги размещен прямой призыв к власти: "Правительство Великобритании не должно легализовать кражу книг в пользу компаний, занимающихся ИИ".

Акция состоялась за неделю до того, как британское правительство должно обнародовать оценку экономических последствий предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве.

До 18 марта министры должны предоставить отчет о влиянии реформы, а также обновить информацию о консультациях по правовому регулированию отрасли.

Сейчас среди представителей творческих профессий растет возмущение из-за того, что технологические гиганты используют их интеллектуальные достижения для тренировки языковых моделей без каких-либо юридических или финансовых договоренностей.

Как сообщалось, в Еврокомиссии подумают, как внедрить в работу ИИ.

А вот Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на рабочих устройствах чиновников из-за проблем с кибербезопасностью и защитой данных.