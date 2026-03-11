В Україну вперше приїхала чинна президентка Бундестагу

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер приїхала в Україну з першим візитом у такій ролі.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Стефанчук опублікував фото зустрічі колеги на вокзалі та зазначив, що це перший після обрання на посаду візит Кльокнер до Києва.

"Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні. У час, коли Росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", – зазначив він.

Юлія Кльокнер, представниця Християнсько-демократичного союзу, є президенткою Бундестагу вже майже рік. За час її перебування на посаді, серед іншого, змінили давні правила Бундестагу щодо перебування дітей у залі парламенту – внаслідок чого вперше в історії одна з депутаток виступала на засіданні зі своїм немовлям на руках.

Також Кльокнер ініціювала дискусію про заборону купівлі сексуальних послуг за скандинавською моделлю, що передбачає покарання не самих проституток, а їхніх клієнтів.