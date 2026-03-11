В Украину впервые приехала действующая глава Бундестага

Президент Бундестага Германии Юлия Клёкнер приехала в Украину с первым визитом в такой роли.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

Стефанчук опубликовал фото встречи коллеги на вокзале и отметил, что это первый после избрания на должность визит Клёкнер в Киев.

"Этот визит служит четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне. Во время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес", – отметил он.

Юлия Клёкнер, представительница Христианско-демократического союза, является президентом Бундестага уже почти год. За время ее пребывания на посту, среди прочего, изменили давние правила Бундестага о пребывании детей в зале парламента – в результате чего впервые в истории одна из депутаток выступала на заседании со своим младенцем на руках.

Также Клёкнер инициировала дискуссию о запрете покупки сексуальных услуг по скандинавской модели, предусматривающей наказание не самих проституток, а их клиентов.