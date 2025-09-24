У Бундестазі вперше в історії депутатка виступала з немовлям

Німецька депутатка від Партії зелених Ганна Штайнмюллер стала першою в історії, хто виступив з трибуни Бундестагу з немовлям на руках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Політикиня несла свою кількамісячну дитину в сумці-слінгу під час виступу щодо бюджету Міністерства будівництва Німеччини. За даними Бундестагу, це перший такий випадок в його історії.

У своїй промові Штайнмюллер виступала, серед іншого, за доступність та доступне житло. Під час виступу кількамісячна дитина весь час спала.

Lawmaker Hanna Steinmüller has made history by giving a speech with her baby at the lectern in the German Bundestag. The Green politician has previously brought her baby to work, sparking both praise and criticism. pic.twitter.com/IzQiHJ83zO – DW Politics (@dw_politics) September 24, 2025

32-річна мати і представниця виборчого округу Берлін-Мітте в Бундестазі сказала, що незабаром поділиться "ще кількома думками про сумісність" політики і сім'ї.

Дії депутатки підтримала спікерка Бундестагу Юлія Кльокнер від Християнсько-демократичного союзу.

"Мама з дитиною і проблеми з доглядом за дитиною? Ганна Штайнмюллер блискуче впоралася з цим разом зі своєю дитиною", – сказала вона.

У минулому немовлята могли бути присутніми в залі засідань Бундестагу лише за спеціальним дозволом, але кілька тижнів тому Кльокнер оголосила про помʼякшення правил.

Раніше стало відомо, що міністерка будівництва Німеччини Верена Губерц піде в декретну відпустку – таке траплялось лише двічі в історії країни.

На початку року німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.