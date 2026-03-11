Пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa анонсували дводенний страйк

У Німеччині пілоти авіакомпанії Lufthansa проведуть страйки у четвер та п’ятницю після невдалих переговорів щодо пенсійних внесків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція dpa.

Профспілка Vereinigung Cockpit закликала понад 5 тисяч пілотів покинути робочі місця 12–13 березня.

Дводенний страйк вплине на вильоти з Німеччини, що здійснюються основною авіакомпанією Lufthansa, а також її дочірньою вантажною компанією Lufthansa Cargo та регіональним перевізником Lufthansa CityLine.

Профспілка утрималася від страйку минулого тижня через напружену ситуацію на Близькому Сході, що вплинула на авіаперевезення до та з регіону.

Зазначається, що новий протест не поширюватиметься на рейси до країн Близького Сходу. У цьому списку – Єгипет, Азербайджан, Бахрейн, Ірак, Ізраїль, Ємен, Йорданія, Катар, Кувейт, Ліван, Оман, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Пілоти Lufthansa вимагають збільшення внесків роботодавців до пенсійного фонду компанії.

Цей страйк стане другим раундом подібних акцій у суперечці щодо пенсійних пільг.

У лютому страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Відомо, що авіакомпанію Lufthansa залучали до репатріації громадян Німеччини з країн Близького Сходу, які застрягли там через війну.