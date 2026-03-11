Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa анонсировали двухдневную забастовку

В Германии пилоты авиакомпании Lufthansa проведут забастовки в четверг и пятницу после неудачных переговоров по пенсионным взносам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство dpa.

Профсоюз Vereinigung Cockpit призвал более 5 тысяч пилотов покинуть рабочие места 12-13 марта.

Двухдневная забастовка повлияет на вылеты из Германии, осуществляемые основной авиакомпанией Lufthansa, а также ее дочерней грузовой компанией Lufthansa Cargo и региональным перевозчиком Lufthansa CityLine.

Профсоюз воздержался от забастовки на прошлой неделе из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, повлиявшей на авиаперевозки в и из региона.

Отмечается, что новый протест не будет распространяться на рейсы в страны Ближнего Востока. В этом списке – Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израиль, Йемен, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Пилоты Lufthansa требуют увеличения взносов работодателей в пенсионный фонд компании.

Эта забастовка станет вторым раундом подобных акций в споре о пенсионных льготах.

В феврале забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Известно, что авиакомпанию Lufthansa привлекали к репатриации граждан Германии из стран Ближнего Востока, которые застряли там из-за войны.