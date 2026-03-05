Укр Рус Eng

Німеччина повернула 250 громадян з країн Близького Сходу

Новини — Четвер, 5 березня 2026, 09:19 — Ольга Ковальчук

Перший репатріаційний рейс з громадянами Німеччини, які не могли покинути країни Близького Сходу через ескалацію в регіоні, приземлився в аеропорту Франкфурта. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Літак Lufthansa вилетів зі столиці Оману напередодні вночі. На його борту було близько 250 осіб, переважно люди з "вразливих груп" – вагітні жінки, діти та хворі.

Наступні рейси заплановані на найближчі дні. Повідомлялося, що десятки тисяч німецьких туристів застрягли в регіоні Перської затоки після операції США проти Ірану. 

Нагадаємо, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

4 березня перший репатріаційний рейс завершила Франція. 

Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Тим часом британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.

Німеччина Близький Схід
