Німеччина повернула 250 громадян з країн Близького Сходу

Перший репатріаційний рейс з громадянами Німеччини, які не могли покинути країни Близького Сходу через ескалацію в регіоні, приземлився в аеропорту Франкфурта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Літак Lufthansa вилетів зі столиці Оману напередодні вночі. На його борту було близько 250 осіб, переважно люди з "вразливих груп" – вагітні жінки, діти та хворі.

Наступні рейси заплановані на найближчі дні. Повідомлялося, що десятки тисяч німецьких туристів застрягли в регіоні Перської затоки після операції США проти Ірану.

Нагадаємо, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

4 березня перший репатріаційний рейс завершила Франція.

Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Тим часом британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.