У Німеччині страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк у відповідь на затяжні переговори щодо укладення трудового договору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Страйк розпочався о 00:01 за місцевим часом і триватиме до 23:59. Він призвів до скасування як комерційних, так і вантажних рейсів.

До того ж страйк відбувається за день до прибуття світових лідерів на Мюнхенську безпекову конференцію.

Німецька авіакомпанія очікує "масове скасування рейсів", хоча не надала конкретних цифр через "ситуацію, що постійно змінюється".

Однак Асоціація німецьких аеропортів оцінила, що буде скасовано понад 460 рейсів, що безпосередньо торкнеться близько 69 тисяч пасажирів.

Lufthansa заявила, що прагне обмежити наслідки, перебронювавши квитки пасажирів на рейси інших авіакомпаній групи, до якої входять Austrian Airlines, Eurowings і Swiss.

Пасажири також можуть обміняти квитки на проїзд поїздом Deutsche Bahn.

Страйк став наслідком провалу переговорів між Lufthansa і профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit з питання фінансування пенсій і невдалих переговорів з профспілкою UFO, що представляє інтереси бортпровідників, з приводу нової трудової угоди.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Профспілка, яка організувала протест, наполягала на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

У середу, 11 лютого, працівники державного сектора по всій Німеччині оголосять страйк напередодні переговорів про підвищення заробітної плати.