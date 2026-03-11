Посли ЄС схвалили нові санкції проти посадовців Ірану

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посли країн ЄС схвалили нові санкції, що спрямовані проти посадовців іранського режиму.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У середу, 11 березня, посли держав-членів ЄС схвалили нові санкції, спрямовані проти 19 посадовців іранського режиму та організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини.

Каллас наголосила, що поки триває війна в Ірані – ЄС захищатиме свої інтереси та переслідуватиме тих, хто несе відповідальність за репресії всередині країни.

"Це також є сигналом для Тегерана, що майбутнє Ірану не може будуватися на репресіях", – додала вона.

Перед початком військової операції в Ірані адміністрація США оголосила про запровадження нових санкцій проти понад 30 фізичних, юридичних осіб та суден, які сприяють незаконному продажу іранської нафти та виробництву Тегераном балістичних ракет та інших видів озброєння.

Також військові США заявили, що протягом 10 березня було уражено численні іранські військові судна, включно з міноносцями поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки.