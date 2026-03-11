Послы ЕС одобрили новые санкции против должностных лиц Ирана

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС одобрили новые санкции, направленные против должностных лиц иранского режима.

Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции, направленные против 19 должностных лиц иранского режима и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека.

Каллас подчеркнула, что пока продолжается война в Иране, ЕС будет защищать свои интересы и преследовать тех, кто несет ответственность за репрессии внутри страны.

"Это также является сигналом для Тегерана, что будущее Ирана не может строиться на репрессиях", – добавила она.

Перед началом военной операции в Иране администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.

Также военные США заявили, что в течение 10 марта были поражены многочисленные иранские военные суда, включая миноносцы вблизи стратегически важного Ормузского пролива.