США запровадили санкції проти "тіньового флоту" та балістичної програми Ірану

Адміністрація США оголосила про запровадження нових санкцій проти понад 30 фізичних, юридичних осіб та суден, які сприяють незаконному продажу іранської нафти та виробництву Тегераном балістичних ракет та інших видів озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти 12 суден, що діють у складі так званого "тіньового флоту" Ірану.

OFAC також націлився на мережі, які дозволяють Корпусу вартових Ісламської революції та Міністерству оборони та логістики Збройних сил Ірану забезпечувати отримання чутливого обладнання для виробництва балістичних ракет, а також для поширення безпілотних літальних апаратів до третіх країн.

Нагадаємо, минулого тижня США запровадили візові обмеження проти представників іранської влади у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів в країні.

Оголошення нових санкцій відбувається на тлі посилення військової напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.

Також американський президент заявив, що надає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни – зокрема тому, що Тегеран незабаром нібито виготовить ракети, здатні досягнути США.

У четвер, 26 лютого, делегації США та Ірану зустрінуться у Женеві для обговорення угоди щодо ядерної програми Тегерану.