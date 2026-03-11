США заявили про знищення більше десятка суден Ірану, у тому числі міноносців біля Ормузької протоки

Військові США заявили, що протягом 10 березня було уражено численні іранські військові судна, включно з міноносцями поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву та відео опублікувало Центральне командування США.

Оприлюднений відеоролик показує серію ударів по суднах.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

"10 березня сили США знищили численні судна флоту Ірану, включно з 16 міноносцями біля Ормузької протоки", – зазначили у Центральному командуванні.

Через війну США й Ізраїлю проти Ірану та ударів Тегерану у відповідь, що призвело до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку, у всьому світі стрімко зростають ціни на нафту й газ. Цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань нафти й скрапленого природного газу.

Трамп пригрозив Ірану набагато жорсткішими ударами у разі спроб повністю заблокувати Ормузьку протоку й зупинити експорт нафти з Перської затоки.

В адміністрації Трампа нібито обговорюють подальше пом'якшення санкцій щодо нафти РФ через ситуацію на світовому ринку на тлі війни на Близькому Сході. Також неофіційно повідомляють, що США попросили Ізраїль не бити по нафтових об’єктах Ірану – зокрема через те, що вони можуть спровокувати масові іранські удари у відповідь по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки.

Радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Читайте також: Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа.



