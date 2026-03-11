Бобри замість Черчилля: Банк Англії планує змінити дизайн банкнот

На банкнотах, випущених Банком Англії, незабаром з'являться зображення диких тварин, а не історичних постатей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На нинішніх банкнотах зображені колишній прем'єр-міністр Вінстон Черчилль (5 фунтів), письменниця Джейн Остін (10 фунтів), художник Дж. М. В. Тернер (20 фунтів) та математик і комп'ютерний вчений Алан Тьюринг (50 фунтів).

Банк Англії провів публічні консультації щодо зображень на банкнотах минулого року. З 44 000 отриманих відповідей близько 60% респондентів хотіли бачити на банкнотах зображення природи, а не архітектуру та пам'ятки, історичних постатей, мистецтво, культуру та спорт, інновації та значні історичні події.

Банк заявив, що влітку проведе друге публічне обговорення, щоб зібрати думки про те, які елементи природи люди хотіли б бачити на банкнотах, а група експертів з дикої природи складе короткий список. В Англії мешкає безліч диких тварин, зокрема лисиці, борсуки, бобри, білки, видри, олені та тюлені.

Нові банкноти не будуть введені в обіг протягом декількох років.

Вікторія Клеланд, головний касир Банку Англії, сказала: "Ключовим фактором для введення нової серії банкнот завжди є підвищення стійкості до підробки".

"Природа є чудовим вибором з точки зору автентифікації банкнот, і це означає, що ми можемо продемонструвати багату і різноманітну дику природу Британії на наступній серії банкнот", – сказала вона.

Король Чарльз III залишиться на лицьовій стороні банкнот.

Нагадаємо, право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як нещодавно на референдумі виборці підтримали захист використання готівки.

А у грудні парламент Словенії офіційно ухвалив поправку до конституції, яка надає громадянам право використовувати готівку для всіх транзакцій.