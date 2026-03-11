Бобры вместо Черчилля: Банк Англии планирует изменить дизайн банкнот

На банкнотах, выпущенных Банком Англии, вскоре появятся изображения диких животных, а не исторических фигур.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На нынешних банкнотах изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль (5 фунтов), писательница Джейн Остин (10 фунтов), художник Дж. М. В. Тернер (20 фунтов) и математик и компьютерный ученый Алан Тьюринг (50 фунтов).

Банк Англии провел публичные консультации по изображениям на банкнотах в прошлом году. Из 44 000 полученных ответов около 60% респондентов хотели видеть на банкнотах изображения природы, а не архитектуру и памятники, исторических фигур, искусство, культуру и спорт, инновации и значительные исторические события.

Банк заявил, что летом проведет второе публичное обсуждение, чтобы собрать мнения о том, какие элементы природы люди хотели бы видеть на банкнотах, а группа экспертов по дикой природе составит короткий список. В Англии обитает множество диких животных, в частности лисы, барсуки, бобры, белки, выдры, олени и тюлени.

Новые банкноты не будут введены в обращение в течение нескольких лет.

Виктория Клеланд, главный кассир Банка Англии, сказала: "Ключевым фактором для введения новой серии банкнот всегда является повышение устойчивости к подделке".

"Природа является отличным выбором с точки зрения аутентификации банкнот, и это означает, что мы можем продемонстрировать богатую и разнообразную дикую природу Британии на следующей серии банкнот", – сказала она.

Король Чарльз III останется на лицевой стороне банкнот.

Напомним, право на использование банкнот и монет будет закреплено в конституции Швейцарии после того, как недавно на референдуме избиратели поддержали защиту использования наличных денег.

А в декабре парламент Словении официально принял поправку к конституции, которая предоставляет гражданам право использовать наличные для всех транзакций.