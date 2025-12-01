Словенія закріпить право на готівку в конституції

Парламент Словенії у понеділок офіційно ухвалив поправку до конституції, яка надає громадянам право використовувати готівку для всіх транзакцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Словенські депутати затвердили конституційну поправку щодо права користуватись готівку в другому читанні 61 голосом "за" – більше за необхідні дві третини у 90-місному парламенті.

Після набуття чинності ухваленим документом у конституції Словенії зʼявиться таке формулювання: "Кожен має право, відповідно до закону, використовувати готівку в банківських операціях та інших формах законних транзакцій".

Зміну ініціювала у 2023 році неурядова організація We Are Connected, зібравши понад 56 тисяч підписів для гарантування права використовувати банкноти та монети як спосіб захисту приватного життя громадян.

Організація стверджувала, що запровадження цифрових грошей і скасування готівки "означатиме кінець свободи для людей, а також відкриє шлях до повного контролю і моніторингу людей".

Раніше право на використання готівки у своїх конституціях закріпили Угорщина та Словаччина.

Норвезький парламент у 2024 році схвалив зміни до закону, які закріпили для громадян країни право використовувати готівку для оплати товарів і послуг.