Швейцарія закріпить користування готівкою у конституції

Право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як в неділю на референдуму виборці підтримали захист використання готівки.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Попередні офіційні оцінки показали, що 69% виборців підтримали правову зміну, яку уряд запропонував як відповідь на подібну ініціативу групи під назвою "Швейцарський рух за свободу".

"Швейцарський рух за свободу" ініціював національний референдум після того, як його ініціатива щодо захисту готівки зібрала понад 100 тисяч підписів.

У підсумку ця ініціатива отримала лише 46% голосів, після того, як уряд заявив, що деякі запропоновані групою зміни заходять надто далеко.

Результати голосування означають, що Швейцарія приєднається до таких країн, як Угорщина, Словаччина та Словенія, які вже закріпили право на використання готівки у своїх конституціях.

Австрійські політики також обговорюють, чи варто наслідувати цей приклад, оскільки платіжні звички людей стають дедалі більш цифровими – особливо після пандемії.

Ця тенденція підживила конспірологічні теорії про те, що уряди нібито прагнуть контролювати населення, повністю відмовившись від готівки.

У Швейцарії за останнє десятиліття спостерігається зниження частки готівкових платежів. У 2017 році понад сім із десяти оплат на касі здійснювалися готівкою. У 2024 році готівка використовувалася лише у 30% розрахунків у магазинах, згідно з даними Швейцарського національного банку.

Нагадаємо, у грудні парламент Словенії офіційно ухвалив поправку до конституції, яка надає громадянам право використовувати готівку для всіх транзакцій.