Литва ще не вирішила, чи продовжуватиме надзвичайний стан через метеокулі з Білорусі

Оскільки порушення повітряного простору, спричинені контрабандними повітряними кулями з Білорусі, зменшуються, уряд Литви, як очікується, у середині березня вирішить, чи продовжувати надзвичайний стан, оголошений у грудні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кабінет міністрів запровадив цей правовий режим 9 грудня, не встановлюючи терміну його дії.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович, який був призначений керівником надзвичайних операцій, запевнив цього тижня, що загрози залишаються, але уряд найближчим часом перегляне необхідність їхнього продовження.

"Я думаю, що до середини березня нам, ймовірно, доведеться прийняти рішення про те, чи потрібна нам ця ситуація далі. Я думаю, що наступного тижня, якщо буде засідання Національної комісії з безпеки, ми побачимо, ми поговоримо про це", – сказав політик.

Цього року столичний аеропорт двічі тимчасово закривали через загрозу контрабандних повітряних куль.

Надзвичайний стан оголосили через постійний потік контрабандних повітряних куль з Білорусі до Литви, які становлять загрозу інтересам національної безпеки та, як наслідок, небезпеку для життя, здоров'я, майна та навколишнього середовища людей.

Литовські політики вважають вторгнення контрабандних повітряних куль гібридною атакою Мінська.

17 лютого повітряний простір над аеропортом Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Тоді ж повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.