До Польщі знову залетіли повітряні кулі з Білорусі

Цієї ночі польські військові зафіксували чергове порушення повітряного простору метеокулями з Білорусі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

У ніч на 17 лютого військові радіолокаційні системи зафіксували чергові вльоти в повітряний простір Польща об’єктів, схожих на повітряні кулі, з боку Білорусі.

"Об’єкти постійно ідентифікувалися та перебували під безперервним наглядом військових систем розвідки. Ситуація була контрольованою й не становила загрози для безпеки повітряного руху або громадян Республіки Польща", – заявило Оперативне командування.

Зафіксовані інциденти не відрізнялися від подій, які останнім часом фіксують у районі польсько-білоруського кордону, наголосили військові.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі, діючи відповідно до чинних процедур, співпрацює зі службами, відповідальними за безпеку держави, оперативно передаючи необхідну інформацію для швидкого реагування – зокрема перехоплення об’єктів та затримання осіб, підозрюваних у причетності до цих інцидентів", – сказано у повідомленні.

Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

16 лютого у Польщі повідомили про чергову появу у повітряному просторі "об’єктів", що залетіли з території Білорусі – майже точно метеокуль з контрабандою цигарок.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.