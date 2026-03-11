Литва еще не решила, будет ли продолжать чрезвычайное положение из-за метеошаров из Беларуси

Поскольку нарушения воздушного пространства, вызванные контрабандными воздушными шарами из Беларуси, сокращаются, правительство Литвы, как ожидается, в середине марта решит, продолжать ли чрезвычайное положение, объявленное в декабре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Кабинет министров ввел этот правовой режим 9 декабря, не устанавливая срока его действия.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович, который был назначен руководителем чрезвычайных операций, заверил на этой неделе, что угрозы остаются, но правительство в ближайшее время пересмотрит необходимость их продолжения.

"Я думаю, что к середине марта нам, вероятно, придется принять решение о том, нужна ли нам эта ситуация дальше. Я думаю, что на следующей неделе, если будет заседание Национальной комиссии по безопасности, мы увидим, мы поговорим об этом", – сказал политик.

В этом году столичный аэропорт дважды временно закрывали из-за угрозы контрабандных воздушных шаров.

Чрезвычайное положение объявили из-за постоянного потока контрабандных воздушных шаров из Беларуси в Литву, которые представляют угрозу интересам национальной безопасности и, как следствие, опасность для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды людей.

Литовские политики считают вторжение контрабандных воздушных шаров гибридной атакой Минска.

17 февраля воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Тогда же воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.