170 тисяч претендентів на 1500 вакансій: навколо роботи в інституціях ЄС виник ажіотаж

Європейський офіс із добору персоналу (EPSO) повідомив про безпрецедентний ажіотаж довкола роботи в інституціях ЄС: заявки подали близько 170 тисяч осіб і кількість охочих у понад 100 разів перевищує кількість вакантних місць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Шанси на успіх у кандидатів невеликі, оскільки доступних вакансій близько 1500. Для порівняння: під час останнього відбору сім років тому заявки подали лише 22 644 особи.

Нині організатори очікували близько 50 тисяч кандидатів, тож реальна цифра перевершила всі очікування.

Наступний етап – це процес, що включає когнітивні тести та іспити, які будуть проводитися протягом найближчих місяців.

Успішні кандидати можуть подавати заявки на посади в установах ЄС на рівні AD-5, де заробітна плата становить від 6000 до 7000 євро на місяць. Це відкриває шлях до значно вищих посад у майбутньому.

Уряди багатьох країн ЄС розгорнули масштабні кампанії, щоб заохотити своїх громадян до участі. Деякі столиці навіть оплачували підготовчі курси та пропонували менторство.

Метою урядів було збільшити своє представництво в апараті Євросоюзу та посилити національний вплив на десятиліття вперед.

Як повідомлялося, у Єврокомісії подумають, як впровадити в роботу ШІ.

А ось Європейський парламент відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців через проблеми з кібербезпекою та захистом даних.