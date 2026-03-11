170 тысяч претендентов на 1500 вакансий: вокруг работы в институтах ЕС возник ажиотаж

Европейский офис по подбору персонала (EPSO) сообщил о беспрецедентном ажиотаже вокруг работы в институтах ЕС: заявки подали около 170 тысяч человек и число желающих более чем в 100 раз превышает количество вакантных мест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Шансы на успех у кандидатов небольшие, поскольку доступных вакансий около 1500. Для сравнения: во время последнего отбора семь лет назад заявки подали лишь 22 644 человека.

Сейчас организаторы ожидали около 50 тысяч кандидатов, поэтому реальная цифра превзошла все ожидания.

Следующий этап – это процесс, включающий когнитивные тесты и экзамены, которые будут проводиться в течение ближайших месяцев.

Успешные кандидаты могут подавать заявки на должности в учреждениях ЕС на уровне AD-5, где заработная плата составляет от 6000 до 7000 евро в месяц. Это открывает путь к значительно более высоким должностям в будущем.

Правительства многих стран ЕС развернули масштабные кампании, чтобы поощрить своих граждан к участию. Некоторые столицы даже оплачивали подготовительные курсы и предлагали менторство.

Целью правительств было увеличить свое представительство в аппарате Евросоюза и усилить национальное влияние на десятилетия вперед.

