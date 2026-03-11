Глава МЗС Ісландії: ми можемо стати наступним членом ЄС, випередивши Чорногорію

Ісландія може завершити переговори про вступ до ЄС протягом "півтора року" і стати 28-м членом спільноти.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір в інтерв'ю Politico.

Ісландія є членом Європейської економічної зони та частиною Шенгенської зони вільного пересування, тому вона вже має у своєму законодавстві багато законів ЄС. Як результат, "для нас це не буде так складно" і "це буде досить швидкий процес" – завершити переговори про вступ до ЄС, якщо ісландці проголосують за відновлення переговорів на референдумі, сказала Гуннарсдоттір.

На запитання, чи зможе Ісландія випередити кандидатів, які найдалі просунулися в переговорах про вступ до ЄС, таких як Чорногорія, і стати 28-м членом ЄС, міністерка відповіла "так". Однак вона додала, що "найбільшою проблемою, звичайно, буде рибальство".

Міністерка попередила, що навіть якщо ісландці скажуть "так" у серпні, після завершення переговорів все одно буде потрібно провести ще одне голосування.

Але переваги приєднання до блоку в період "геополітичної турбулентності" справляють враження, сказала Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. "Це також дуже важливо для наших підприємств, для наших галузей промисловості, щоб ми надали їм притулок і захистили їх у рамках Союзу", – додала вона.

Ісландія отримає вигоду від вступу до ЄС як в економічному плані, так і в плані безпеки: "У нас завжди вища інфляція і вищі процентні ставки, ніж в інших європейських країнах. І в економіці занадто багато монополій". ЄС також отримає вигоду від приєднання до блоку геостратегічної і заможної Ісландії, додала вона.

Завдяки референдуму в серпні "ми передаємо владу народу. Я б сказала, що для Ісландії та Європейського Союзу було б вигідно вести переговори зараз, а не через два роки чи ще пізніше, а саме зараз", – заявила міністерка.

Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.